МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России за первые три квартала текущего года увеличилась на 3,1% — до 368 миллионов евро, следует из финансовой отчетности банка.

Чистый процентный доход RBI в России за период составил 528 миллионов евро, увеличившись на 4,3% по сравнению с показателем годичной давности. Операционная прибыль банка в РФ составила за девять месяцев 774 миллиона евро, увеличившись на 0,4% год к году.

Чистый процентный доход холдинга с начала года составил 2,519 миллиарда евро, увеличившись на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль после налогообложения подскочила на 25,7%, до 1,271 миллиарда евро. Операционная прибыль поднялась на 4,8%, до 4,003 миллиарда евро.

За третий квартал прибыль RBI в РФ после налогообложения составила 130 миллионов евро, что на 13% больше год к году. Чистый процентный доход в России за квартал поднялся на 9%, до 181 миллиона евро. За три месяца чистый процентный доход холдинга в мире вырос на 5,2% к прошлому году, до 856 миллионов евро, а прибыль после налогообложения — на 26,9%, до 452 миллионов евро.

Рост чистого процентного дохода по сравнению с прошлым кварталом холдинг связывает с влиянием показателей по России, Румынии и Чехии. Увеличение показателей в РФ отмечен вопреки ослаблению рубля, отмечается в релизе.

Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует на территории ряда стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает около 50 тысяч человек. Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.