МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Банк "Глобэкс" получил убыток в размере 7,25 миллиарда рублей по итогам 9 месяцев 2018 года, в прошлом году за этот же период банк получил прибыль в размере около 908 миллионов рублей, говорится в отчете банка по РСБУ за третий квартал.

"По итогам третьего квартала 2018 года эмитентом получен убыток в размере 7,251 … (миллиарда – ред.) рублей, а в аналогичном периоде прошлого года прибыль 908,003 … (миллиона – ред.) рублей", — говорится в отчете.

Банк поясняет, что ухудшение финансового результата сопровождается уменьшением чистого процентного дохода на 43% — снижение составило 1,4 миллиарда рублей и составило 1,9 миллиарда рублей. Кроме того, снизились чистые комиссионные доходы, было создано больше резервов на возможные потери на 3,6 миллиарда больше чем в прошлом году, а также на 1,5 миллиарда рублей увеличились чистые операционные расходы.

В конце июля "Глобэкс" снизил уставный капитал на треть — до 10 миллиардов рублей с 15 миллиардов — путем уменьшения номинальной стоимости акций с 33,41 рубля до 22,3 рубля за акцию.

Набсовет Внешэкономбанка в апреле одобрил объединение двух банковских "дочек" госкорпорации — "Глобэкса" и Связь-банка. Тогдашний глава ВЭБа Сергей Горьков говорил, что объединение на базе Связь-банка планируется завершить в текущем году, а продать его — не позднее 2020 года.

ВЭБу пришлось "спасать" "Глобэкс" и Связь-банк в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 миллиардов рублей на их финансовое оздоровление. Власти РФ в начале 2015 года признали эти активы непрофильными для ВЭБа.