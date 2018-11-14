МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Внешэкономбанк по итогам 9 месяцев снизил чистую прибыль по РСБУ в 3,8 раза, до 16,6 миллиарда рублей по сравнению с 63,3 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете ВЭБа за третий квартал.

"Вышеизложенные изменения обусловили получение эмитентом по результатам 9 месяцев 2018 года прибыли в размере 16,6 миллиарда рублеи?. Прибыль за соответствующии? период 2017 года составила 63,3 миллиарда рублеи?", — говорится в отчете.

Процентные доходы ВЭБа за отчетный период составили 97,2 миллиарда рублей, что на 7,6% меньше аналогичного периода прошлого года. В то же время у госкорпорации выросли процентные расходы на 12,2 миллиарда рублей (на 13,9%), основной рост составили расходы по выпущенным обязательствам, связанным с увеличением объема выпущенных облигаций.

Как сообщили РИА Новости в госкорпорации, результат по итогам 9 месяцев носит промежуточный характер, а ВЭБ "продолжает системную работу по расчистке баланса и выполнению всех обязательств". "В этой связи показанная прибыль не формирует достаточного потенциала для наращивания нового кредитного портфеля без привлечения дополнительного капитала", — подчеркнули в госкорпорации.

Ранее глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что госкорпорация в течение какого-то времени будет показывать убыток, но не от текущей деятельности, а от предыдущих операций.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце октября сообщил, что правительство выделит около 600 миллиардов рублей субсидий до 2024 года на покрытие внешних долгов ВЭБа. До этого первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в сентябре сообщал, что государство планирует докапитализацию ВЭБа в объеме 300 миллиардов рублей за счет средств Фонда национального благосостояния.