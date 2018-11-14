МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль Россельхозбанка (РСХБ) по российским стандартам бухгалтерского учета за девять месяцев 2018 года увеличилась в 6,7 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 5,1 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации.

Процентные доходы банка за отчетный период составили 179,4 миллиарда рублей, уменьшившись на 6,9% по сравнению с аналогичным показателем за девять месяцев 2017 года. Процентные расходы составили 127,9 миллиарда рублей, уменьшившись на 8,8%.

Чистый процентный доход составил 51,5 миллиарда рублей, что на 1,7% ниже, чем в прошлом году. Одновременное уменьшение процентных доходов и расходов связано со снижением ключевой ставки Банка России и рыночных процентных ставок в январе-сентябре 2018 года, отмечается в отчетности.

Комиссионные доходы составили 18 миллиардов рублей, увеличившись на 10,7%. Чистый комиссионный доход составил 15,7 миллиарда рублей. увеличение составило 7,3%. Рост комиссионных доходов связан с активной работой банка по наращиванию комиссионной маржи. Операционные расходы снизились на 9,2% и составили 68,9 миллиарда рублей.

РСХБ, созданный в 2000 году, является ключевым кредитором АПК РФ и основным агентом правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка. Государство докапитализирует кредитную организацию ежегодно. По данным РИА Рейтинг, РСХБ на 1 октября 2018 года занимал четвертое место в банковской системе РФ с активами в 3,26 триллиона рублей.