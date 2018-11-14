МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. ВТБ увеличил расходы на выплаты вознаграждений членам правления на 10%, до 1,44 миллиарда рублей в годовом выражении, следует из материалов кредитной организации за первые три квартала года.

В эту сумму входят заработная плата и премии. При этом в третьем квартале вознаграждения выросли в два раза, до общего уровня в 187,9 миллиона рублей.

ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основным акционером банка является РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" — 92,23%) уставного капитала банка.