МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник демонстрируют негативную динамику на заявлениях вице-президента США Майка Пенса о перспективах развития торгового конфликта между Америкой и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.07 мск фьючерс на индекс DJIA снижался на 0,42%, до 25343 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,84%, до 6837 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,51%, до 2729 пунктов.

Инвесторы в понедельник оценивают заявления Пенса на деловом саммите АТЭС. Пенс заявил, что до тех пор, пока Китай не изменит своего отношения к торговле, США не изменят своего курса в отношении этой страны.

В интервью газете Washington Post американский вице-президент также отметил, что США готовы к усилению экономического, дипломатического и политического давления на Китай, если Пекин не пойдет на существенные и конкретные уступки. Пенс добавил, что Вашингтон может "удвоить" пошлины.

Помимо этого, участники рынка обращали внимание на корпоративные новости. Так, издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что компания Apple за последние несколько недель сократила заказы на производство трех моделей iPhone, запущенных в сентябре текущего года. Акции компании дешевеют на предторгах на 2%.