МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Объем российских суверенных еврооблигаций РФ на счетах, принадлежащих нерезидентам, за октябрь вырос на 465 миллионов долларов, или на 1,3%, говорится в обзоре Банка России.

На рынке суверенных еврооблигаций так же, как на рынке ОФЗ, в октябре преобладали позитивные настроения участников, что нашло отражение в росте вложений нерезидентов. "Общий объем остатков еврооблигаций на счетах, принадлежащих нерезидентам, за октябрь вырос на 465 миллионов долларов, или на 1,3%. Более 46% прироста указанного объема пришлось на еврооблигации нерезидентов в прочих депозитариях (помимо Euroclear и Clearstream)", — говорится в обзоре.

В ЦБ отмечают, что в структуре вложений нерезидентов по отдельным еврооблигациям за последние несколько месяцев произошли структурные изменения. Нерезиденты с 1 апреля по 31 октября сократили вложения в еврооблигации Россия-20 в евро и Россия-27 (на 7% и 6% соответственно) и увеличили вложения в Россия-23 и Россия-20 в долларах (на 16% и 8% соответственно).

Помимо этого, в сентябре происходил обмен еврооблигаций Россия-30 и Россия-18 на Россия-27 и Россия-47. "Так как сумма объема вложений нерезидентов в Россия-27 и Россия-47 уменьшилась, можно сделать вывод, что нерезиденты практически не участвовали в процессе обмена", — говорится в документе.