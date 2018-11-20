МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 84 /2038/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4867-У от 17.07.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 22 апреля 2015 года № 467-П "О порядке аккредитации Банком России представительства иностранной кредитной организации, аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительстве иностранной кредитной организации, и осуществления контроля за деятельностью представительства иностранной кредитной организации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52679 от 14.11.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— указание № 4931-У от 11.10.2018 "О внесении изменений в Указание Банка России от 24 декабря 2012 года № 2946-У "О работе с распоряжениями о переводе денежных средств при изменении реквизитов банков, их клиентов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52601 от 2.11.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— приказ № ОД-2952 от 14.11.2018 "О внесении изменений в приказ Банка России от 3 августа 2018 года № ОД-2024";

— приказ № ОД-2953 от 14.11.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации "УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью "УМ-Банк" ООО /г. Москва/";

— приказ № ОД-2954 от 14.11.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией "УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью "УМ-Банк" ООО /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-2955 от 14.11.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОСКВА" /ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО/ ПАО РАКБ "МОСКВА" /г. Москва/";

— приказ № ОД-2956 от 14.11.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОСКВА" /ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО/ ПАО РАКБ "МОСКВА" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-2963 от 15.11.2018 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "СтрИж";

— приказ № ОД-2964 от 15.11.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества "ГУТА-Страхование";

— приказ № ОД-2965 от 15.11.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление страхования АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "КС СТРАХОВАНИЕ";

— приказ № ОД-2966 от 15.11.2018 "О приостановлении действия лицензии на осуществление взаимного страхования Потребительского кооператива "Некоммерческая организация медицинское потребительское общество взаимного страхования".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: объявления Банка России; сообщения АСВ для вкладчиков ООО КБ "Агросоюз", АО Банк Инноваций и Развития, АКБ "ИНКАРОБАНК" /АО/.