КАЗАНЬ, 21 ноя — ПРАЙМ. Банк "Ак Барс" по итогам 2018 года планирует получить чистую прибыль в объёме 2,7 миллиарда рублей по РСБУ, а в 2019 году нарастить ее до 3,3 миллиарда рублей, сообщил председатель правления банка Зуфар Гараев.

"По итогам этого года мы прогнозируем, что это значение (чистая прибыль – ред.) будет по российским стандартам где-то 2,7 миллиарда рублей", — сказал Гараев журналистам.

При этом он отметил, что по итогам первых трех кварталов текущего года банком получена чистая прибыль более чем на 2 миллиарда рублей, что в 3,7 раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

"Пока мы прогнозируем на уровне 3,3 миллиарда рублей следующий год – это те значения, которые мы собираемся защищать на совете директоров", — добавил Гараев.

В росте чистой прибыли, по его словам, заложены, прежде всего, серьезный прирост процентной маржи и комиссионных доходов.

Акционерный коммерческий банк "Ак Барс" был учрежден правительством Татарстана в 1993 году, входит в двадцатку крупнейших банков России, первый по величине банк республики. В числе основных акционеров банка — Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана – 20,41% акций, минземимущества Татарстана – 19,79%, госхолдинг ОАО "Связьинвестнефтехим" — 13,61%, ПАО "Татнефть" — 10,41%. Банк располагает всеми видами существующих в РФ банковских лицензий и оказывает более 100 видов услуг.