МОСКВА, 23 ноя ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу вечером растет, ослабление рисковых настроений на рынках поддерживает спрос на американскую валюту, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.52 мск курс евро к доллару снижался до 1,1356 доллара за евро с 1,1403 доллара на прошлом закрытии. Курс доллара к иене уменьшался до 112,77 иены со 112,95 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,1%, до 96,81 пункта.

"Уход от риска в течение недели был основным драйвером, в то время как нефтяные цены подкрепляли настроение рынка. В целом на неделе доллар в лучшем положении из-за безрисковых настроений", — приводит агентство Рейтер слова старшего валютного стратега Scotiabank в Торонто Шона Осборна (Shaun Osborne).

На текущей неделе рынки столкнулись с волатильностью нефтяных цен. Уже дважды за неделю нефтяные котировки обрушились на 6-7%, в среднем за неделю этот вид сырья подешевел на 11% — самыми большими темпами с января 2016 года.

В стремлении уйти от риска инвесторы больше обращают внимание на безопасные активы, одним из них традиционно считается доллар, спрос на который в таких случаях растет.

Участники торгов при этом сохраняют во внимании перспективы дальнейшей политики Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. Ряд трейдеров не исключают, что в следующем году регулятор может снизить темпы ужесточения денежной политики из-за признаков замедления роста мировой экономики. Повышение ставки традиционно поддерживает курс доллара.