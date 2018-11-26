МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Цена самой популярной в мире криптовалюты, биткоина, в ночь на воскресенье потеряла более 10%, упав ниже 4 тысяч долларов впервые с сентября 2017 года. Неделей ранее биткоин пробил вниз психологическую отметку в 5 тысяч долларов.

Как ни парадоксально, но текущее снижение биткоина связано с его стремительным ростом в прошлом году, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. За прошлый год капитализация рынка криптовалют выросла примерно в 35 раз за счет взрывного интереса со стороны непрофессиональных инвесторов. В нынешних условиях интерес к активу стал снижаться, усугубляясь не только оттоком средств обывателей, но также и внутренними техническими проблемами.

Однако уже через несколько лет рынок сможет стать менее волатильным, проблемы масштабирования и правового регулирования будут решены, и цена биткоина вновь устремится к ранее завоеванным высотам в 20 тысяч долларов и более.

ИЗЛИШНИЙ ШУМ В ПРОШЛОМ

Рост капитализации рынка криптовалют в 35 раз был вызван шумом вокруг данной сферы, притоком массы новых неопытных инвесторов, которые скупали все подряд в погоне за сверхдоходностями, объясняет инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. За этим последовала мощная коррекция, спровоцированная негативным новостным фоном, что оздоровило рынок и сократило на нем количество непрофессиональных инвесторов.

Все чаще появляются мнения о том, что стоимость биткоина разгонялась искусственно, отмечает замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. На этом фоне у биткоина несколько причин для снижения.

"Это и хардфорк (изменение программного кода — ред.), и ужесточение политики ФРС, которое привело к росту доходности гособлигаций США, из-за чего часть инвесторов ушла с крипторынка, так как он не показывает позитивной динамики уже год", — перечисляет он, добавляя, что периодически появляющиеся скандалы с ICO также не способствуют доверию к криптовалютам.

Стоимость майнинга биткоина в разных странах составляет от 2,2 тысячи до 4,7 тысячи долларов, отмечает Верников.

"Если курс и опустится ниже 2,2 тысячи, то ненадолго. В районе 3 тысяч можно покупать со спекулятивными целями отскока в район 5,5 тысячи", — считает он.

С начала года биткоин потерял около 70% своей стоимости, другие криптовалюты — 80-90%, напоминает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов.

"И дело тут не в последних новостях, а в затухании "хайпа" вокруг всей индустрии блокчейна", — считает он.

По его словам, сейчас в индустрии остались криптоэнтузиасты, предприниматели и институциональные инвесторы, которые развивают свои проекты. Спекулянтов, которых привлекал быстрорастущий рынок, осталось совсем мало. Этот оздоровительный процесс закончится в конце 2019 года или в первой половине 2020 года, прогнозирует Меркулов.

По его мнению, глобального изменения в индустрии в ближайшее время не будет, поэтому можно ожидать просадки ниже 3 тысяч долларов.

Биткоин с начала 2018 года находится в нисходящем тренде, в котором он оказался из-за проблемы масштабирования криптовалюты, добавляет аналитик "Альпари" Веселин Петков. По его мнению, пока вопрос масштабирования не разрешится, давление на биткоин и криптовалютный рынок будет сохраняться. По его мнению, у биткоина сильная поддержка находится в диапазоне 2,7-3 тысячи долларов и, скорее всего, в ближайшее время цена криптовалюты сможет отскочить вверх.

"Конечно, 10 тысяч в ближайшее время мы не увидим. Если отскок и случится, то он произойдет в рамках 5-5,5 тысячи долларов", — не исключает он.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Делать прогнозы на долгосрочную перспективу по стоимости биткоина сложнее, говорит Верников. По его мнению, криптовалюты никуда не исчезнут, но будет ли биткоин через 10 лет столь популярным, зависит от развития индустрии, в частности от повышения скорости транзакций и укрепления безопасности технологии.

Как новое направление, криптовалюты сохраняют свои долгосрочные перспективы, в том числе представляют интерес и для институциональных инвесторов, соглашается Бахтин. Этот рынок достаточно молодой, поэтому на нем большая доля спекулятивных движений и много сомнительных проектов. Для перехода в более зрелую стадию необходимо обеспечить полноценную инфраструктуру, включая законодательное регулирование, безопасные прозрачные биржи и кошельки, полагает аналитик.

"И как раз этот и следующий годы во многом станут периодом формирования правового поля для криптовалют и совершенствования общей инфраструктуры. Многие страны уже идут по пути внедрения регулирования таких инструментов в действующую финансовую систему", — говорит Бахтин.

По его словам, биткоин по-прежнему остается ключевой валютой на крипторынке, уходить с которого не собирается.

По мнению Меркулова, цена биткоина даже может вновь достигнуть 10 тысяч долларов, но это случится не раньше 2022 года. При этом, биткоин вряд ли сможет стать специализированным финансовым инструментом, полагает он, уточняя, что скорее всего на рынке криптовалют биткоин будет расцениваться как золотой стандарт. Финансовым инструментам станет какая-либо версия биткоина или другая криптовалюта, которая будет отвечать всем требованиям финансовой индустрии.

Вероятность, что биткоин перестанет существовать, очень маленькая, уверен Петков. За 10 лет его жизни очень часто финансовые эксперты предрекали ему скорую смерть. "Однако биткоин продолжает здравствовать назло всем прогнозам", — говорит аналитик.

По его прогнозу, в ближайшие 2-3 года проблема масштабирования криптовалюты все-таки решится, и его цена медленно, но верно снова пойдет вверх. В этом случае биткин сможет достигнуть уровня и в 10 тысяч долларов, и в 20 тысяч долларов и даже выше за одну цифровую монету, заключает Петков.