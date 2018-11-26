МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Банк России в настоящее время разрабатывает концепцию допуска специалистов на финансовый рынок на основе независимой оценки их квалификации и деловой репутации, которую планируется обсудить с профучастниками рынка ценных бумаг, говорится в сообщении регулятора.

Предполагается, что допуск специалистов на финансовый рынок после изменения нормативной базы будет осуществляться на основе соответствия квалификационным требованиям, в том числе к профессиональному опыту, и требованиям к деловой репутации. "При разработке концепции мы рассчитываем сохранить лучшие практики, которые были накоплены за время существования системы аттестации, и гармонично их встроить в новую модель оценки квалификации участников рынка", – сказал первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, чьи слова приводятся в сообщении.

В соответствии с федеральным законом "О независимой оценке квалификации", с 1 июля 2019 года утрачивают правовую силу квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка, выданные аккредитованными Банком России организациями, и они больше не будут служить обязательным требованием для допуска на рынок. Изменения в первую очередь затронут тех участников финансового рынка, для которых наличие квалификационных аттестатов сейчас — обязательное условие работы на финансовом рынке.

При этом аккредитованные организации, которые в настоящее время осуществляют выдачу квалификационных аттестатов, после 1 июля 2019 года при желании смогут встроиться в новую систему независимой оценки квалификации – в качестве либо организации, оказывающей образовательные услуги, либо центра оценки квалификации, аккредитованного советом по профессиональным квалификациям финансового рынка, либо экзаменационной площадки такого центра, либо организации, разрабатывающей оценочные средства, сообщил также ЦБ РФ.