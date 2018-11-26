МИНСК, 26 ноя — ПРАЙМ. Планируемые правительством Белоруссии к привлечению на внешних финансовых рынках займы в эквиваленте 2 миллиардов долларов будут расходоваться на рефинансирование внешнего госдолга страны, сообщил в понедельник министр финансов республики Максим Ермолович.

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом согласовал размещение в 2018–2020 годах на внешних финансовых рынках гособлигаций на сумму, эквивалентную 2 миллиардам долларов. Ранее Ермолович сообщал, что республика планирует привлечь аналогичную сумму за счет размещения гособлигаций на рынках РФ, Китая и других локальных рынках в течение ближайших нескольких лет.

"В этот период нам необходимо погасить государственный долг — имеются в виду 2019-2020 годы — на общую сумму 5,4 миллиарда долларов в эквиваленте. Из этих 5,4 миллиарда долларов планируется часть рефинансировать. В части рефинансируемой — 2 миллиарда долларов — несвязанные кредитные ресурсы, которые будут привлекаться на конкурентных условиях с внешних финансовых рынков путем размещения соответствующих облигаций для широкого круга инвесторов", — цитирует главу минфина госагентство Белта.

По словам Ермоловича, привлечение соответствующих средств — это задача на два года. "В числе инструментов привлечения — и рынок Российской Федерации, который мы сейчас рассматриваем, и рынки Китая, и это также еврооблигации (гособлигации на рынке Европы и США — ред.), привлечение которых возможно в 2020 году", — заявил Ермолович.

Он также обратил внимание, что для заимствований будет задействован и внутренний финансовый рынок страны. "Мы продолжим присутствие со своими государственными долгосрочными облигациями на внутреннем рынке. 2 миллиарда долларов — это то наше заимствование, которое будет удовлетворяться внешним спросом", — заметил министр. Кроме того, что касается госдолга, министр отметил, что Минск уже в текущем году приступает к досрочному погашению ряда обязательств с тем, чтобы "снижать долговую нагрузку поэтапно и в следующем году, и в 2020-м".

"Мы определили для себя трек на снижение уровня госдолга по отношению к ВВП — к 2025 году до 25%. Это вдвое ниже сегодняшнего порогового значения экономической безопасности. На конец текущего года мы будем иметь госдолг в 38-39% по отношению к ВВП", — добавил Ермолович. По данным минфина, внешний государственный долг Белоруссии за январь-сентябрь текущего года уменьшился на 1,1% и составил 16,5 миллиарда долларов.