МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Россельхозбанка (РСХБ) на уровне "ВВ+", прогноз позитивный, говорится в сообщении агентства.

Fitch также подтвердило краткосрочный РДЭ банка "B" и рейтинг жизнеспособности (VR) на уровне "b-".

"РДЭ РСХБ обусловлен потенциальной поддержкой со стороны российских властей", — поясняет Fitch. Агентство отмечает высокую системную значимость банка, так как ему отведена важная роль в развитии российского сельскохозяйственного сектора.

Для повышения рейтинга Fitch ожидает от РСХБ существенного улучшения качества активов и повышения достаточности капитала. Отрицательно на рейтинге банка скажется ухудшение качества активов, а также введение новых, более строгих санкций против РФ.

Россельхозбанк, созданный в 2000 году, является ключевым кредитором АПК РФ и основным агентом правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка.