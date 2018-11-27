МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Разрабатываемое по инициативе Банка России приложение "Помощник ОСАГО" может быть передано Российскому союзу автостраховщиков (РСА), который уже готовит перезапуск своего приложения "ДТП. Европротокол", в перспективе они сольются в одну программу, сообщил IT-директор союза Алексей Самошин.

В ноябре сообщалось, что правительство готовится запустить эксперимент по обмену информацией о ДТП в электронном виде. Водители смогут передавать страховщикам данные об обстоятельствах аварии через приложение ЦБ "Помощник ОСАГО" в случае, если у них нет разногласий по поводу причинённого вреда.

Приложение "ДТП. Европротокол" функционирует с лета 2018 года, оно доступно для скачивания в Google Play и App Store. Обновлённая версия приложения будет запущена в феврале следующего года.

"Мы сейчас внимательно изучаем мобильное приложение Центрального банка, оно находится на стадии разработки, и прорабатываем механизмы его возможной передачи нам. Естественно, в перспективе будет одно мобильное приложение", — рассказал Самошин в ходе семинара по развитию страхового рынка.

Как добавил заместитель начальника управления методологии урегулирования убытков РСА Андрей Маклецов, приложение необходимо в качестве инструмента для проведения эксперимента. В качестве пилотных регионов предлагаются Москва, Московская область, Петербург, Татарстан и Нижний Новгород.

По предварительным подсчетам РСА, эксперимент может начаться через год или чуть меньше. За это время будет доработан инструмент для европротокола, а Минкомсвязи создаст возможность для оформления электронного извещения о ДТП с подписями двух сторон, заключил Маклецов.