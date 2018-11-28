МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 85 /2039/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 652-П от 3.09.2018 "О порядке расчета размера операционного риска" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52705 от 19.11.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— указание № 4943-У от 25.10.2018 "О внесении изменений в Указание Банка России от 2 октября 2014 года № 3409-У "О порядке ведения единого реестра ответственных актуариев" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52714 от 19.11.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— указание № 4945-У от 26.10.2018 "О внесении изменений в Указание Банка России от 25 июля 2016 года № 4083-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52716 от 19.11.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— приказ № ОД-3010 от 20.11.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 30 августа 2018 года № ОД-2258";

— приказ № ОД-3027 от 22.11.2018 "О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании "Диамант";

— приказ № ОД-3031 от 22.11.2018 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество К2 Банк К2 Банк /АО/ /г. Черкесск/";

— приказ № ОД-3032 от 22.11.2018 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью "Русский Национальный Банк" ООО "Русский Национальный Банк" /г. Ростов-на-Дону/";

— приказ № ОД-3033 от 23.11.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" /общество с ограниченной ответственностью/ КБ "Русский ипотечный банк" /ООО/ /г. Москва/";

— приказ № ОД-3034 от 23.11.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" /общество с ограниченной ответственностью/ КБ "Русский ипотечный банк" /ООО/ /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-3035 от 23.11.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Банк "Первомайский" /публичное акционерное общество/ Банк "Первомайский" /ПАО/ /г. Краснодар/";

— приказ № ОД-3036 от 23.11.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк "Первомайский" /публичное акционерное общество/ Банк "Первомайский" /ПАО/ /г. Краснодар/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1.10.2018; объявления Банка России.