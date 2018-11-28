МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Оптимальный уровень дивидендов ВТБ является счетной задачей, первоочередной целью является соответствие требованиям нормативов "Базеля III" по капиталу на 1 января 2020 года, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах форума "Россия зовёт!".

"Мы будем считать (оптимальный уровень дивидендов — ред.), потому что задача счетная, на самом деле. Мы должны выполнить решение о введении "Базеля III". Вы знаете, что Центральный банк дал некую нам рассрочку, а дальше нужно посмотреть как мы завершим год, посмотреть нашу прибыль, наш возможный дивидендный поток и посмотреть, куда нам нужно из него добавить в наш капитал так, чтобы мы соответствовали на 1 января 2020 года "Базелю III", — сказал Костин, комментируя уровень дивидендов банка.

"Все остальное в принципе может каким-то образом распределяться на дивиденды. Наша политика всегда была платить дивиденды… Мы бы платили бы дивиденды, если такая возможность будет представляться, но капитал сейчас важнее", — пояснил он.

Вместе с тем, первый зампред ВТБ Дмитрий Олюнин добавил, что банку важно сбалансировать рост и дивидендную нагрузку. "Потому что понятно, что в условиях сокращающейся маржи и, в том числе, потребности экономики в корпоративном кредитовании, да и розничном, для банков очень важно поддерживать динамику роста. Любой рост требует капитала. Поэтому здесь необходимо найти баланс между акционерами и потребностью банка в развитии в 2019-2022 годах", — отметил он.

Ранее в среду Костин признал, что идеологический спор с Банком России о корректировке или отказе от внедрения требований "Базеля III" к российским банкам им был проигран, банкам нужно укреплять свою капитальную базу.

Ранее Костин неоднократно выступал с предложениями пересмотреть принципы внедрения "Базеля III". По его словам, соблюдение нормативов "Базеля III" обходится второму по величине банку страны в 14 миллиардов рублей, что представляет собой существенное изъятие из доходов, особенно в ситуации, когда банк находится под санкциями. В сентябре министр финансов РФ Антон Силуанов также заявил, что в условиях санкционных ограничений целесообразно смягчить требования к банкам в рамках данных стандартов.