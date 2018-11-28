МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Структура акционеров ВТБ существенно не менялась в текущем году, крупные миноритарии не выходили из капитала банка, сообщили журналистам топ-менеджеры ВТБ в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовет!".

Отвечая на вопрос, изменилась ли структура миноритарных акционеров ВТБ на фоне усиления санкций против РФ, первый зампред правления Олюнин сказал: "Материальных изменений в 2018 году состава наших акционеров не было".

В свою очередь глава ВТБ Андрей Костин отметил, что у банка есть три больших инвестора. "У нас есть три больших инвестора. Это банк "Открытие", который активно работает, и два фонда, они вроде тоже не выходили… Остальные небольшие, даже если они продают, это не влияет ни на динамику цены, ни на что", — сказал Костин.

Что касается инвестора ВТБ в лице банка "Открытие", он назвал его хорошим акционером. "Хороший акционер для нас, знакомый, все лица знакомые", — отметил Костин.

ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основным владельцем банка является РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" — 92,23%) уставного капитала банка.