С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — ПРАЙМ. Банк России не рассматривает возможность смягчить планируемое ужесточение регулирования деятельности микрофинансовых организаций, текущий вариант регулирования является оптимальным как для защиты потребителей, так и для поддержания микрофинансового рынка "на плаву", заявил журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

"Мы считаем, что мы и так по многим обсуждаемым сейчас вопросам уже приняли некую компромиссную позицию. И тут надо понимать, что это позиция не только Центрального банка — мы просто находимся на острие этой дискуссии, но и позиция большого количества депутатов и сенаторов. И многие хотят еще более жестких решений в этом вопросе", — ответил он на вопрос, рассматривает ли регулятор компромисс с рынком в отношении планируемого ужесточения регулирования деятельности МФО.

"Мы на сегодняшний день нашли ту, пусть и не золотую, но все-таки середину, некий баланс, когда, с одной стороны, мы дополнительно защищаем потребителей, в том числе от их неответственного поведения, с другой стороны, оставляем рынок микрофинансирования на плаву. Потому что те изменения, которые мы предлагаем, в первую очередь коснутся одного из трех сегментов этого рынка — займов до зарплаты", — пояснил он, добавив, что ужесточение, по большому счету, не коснется потребкредитов и займов на развитие бизнеса, поскольку они выдаются по ставкам гораздо ниже, чем займы до зарплаты.

ЦБ в феврале представил новые регуляторные ограничения, которые планирует ввести на микрофинансовом рынке в 2019–2020 годах. Одно из предлагаемых ЦБ ограничений — установление максимального размера процентов, которые МФО могут начислять по микрозайму: в 2020 году этот показатель должен опуститься до 1,5-кратной суммы долга (1,5Х) с нынешних 3Х. Также планируется ограничение ежедневной процентной ставки на уровне 1,5% с дальнейшим снижением до 1%. Наконец, как альтернативу микрозаймам предлагается ввести специализированный финансовый продукт — заем без обеспечения размером не более 10 тысяч рублей на срок до 15 дней.