МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Российские компании до конца года уже вряд ли будут размещать новые еврооблигации, рассказал журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала".

"Я думаю, до конца года размещений еврооблигаций со стороны российских заемщиков уже не будет. Инвесторы в декабре как правило закрывают свой портфель, открывать позиции в конце года не совсем правильно", — рассказал он в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовет!".

"Мы надеемся, что после Нового года не будет ухудшения геополитической обстановки и тогда можно будет размещать другие выпуски корпоративных заемщиков. Мы ожидаем, что на выпуски евробондов корпоративных заемщиков в следующем году будет хороший спрос. Многие корпораты смотрят на рынок, с некоторыми мы прорабатываем сделки", — сообщил он.

По его мнению, в будущем точно будет больше размещений в евро. "К займам в юанях будет интерес со стороны российских корпораций, но проблема с этим рынком в том, что он достаточно маленький, при этом он ограничен по срокам заимствований — обычно это 3-5 лет. Скорее всего, займы в юанях будут идти сопутствующим траншем к другим более традиционным валютам", — отметил он.

На рынок будут выходить новые имена, потому что нужно замещать тех, кто традиционно выходил на рынок, но больше не может этого делать из-за попадания в санкционные списки. В основном будет фокус на корпорации, которые связаны с инфраструктурой, природными ресурсами, сказал он.

"С точки зрения макроэкономики у инвесторов к России вопросов нет — все говорят, что если и покупать, то только Россию, но часть инвесторов настороженно относится к геополитическим рискам, что сдерживает спрос", — заключил Соловьев.