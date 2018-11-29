МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Убыток Внешэкономбанка по МСФО в январе-сентябре сократился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 69,6 миллиарда рублей, следует из отчета госкорпорации.

Чистая прибыль госкорпорации за третий квартал составила 6 миллиардов рублей, за аналогичный квартал прошлого года ВЭБ получил 61,9 миллиарда рублей убытка.

ВЭБ.РФ — национальный банк развития, в задачи которого входит содействие государственной социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.