МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. В среду выходит из печати "Вестник Банка России" № 86 /2040/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— инструкция № 187-И от 4.06.2018 "О порядке принятия Банком России решений о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда, изменений, вносимых в устав негосударственного пенсионного фонда, о документах, представляемых в Банк России для получения лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о требованиях к порядку, срокам и форме указанных документов, о требованиях к оформлению лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о порядке и сроках переоформления указанной лицензии, о порядке ведения реестра лицензий на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, о порядке и условиях выдачи Банком России согласования на проведение реорганизации негосударственных пенсионных фондов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52706 от 19.11.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— указание № 4812-У от 4.06.2018 "О порядке регистрации Банком России пенсионных правил негосударственных пенсионных фондов, в том числе пенсионных правил досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, страховых правил негосударственных пенсионных фондов и изменений, вносимых в них" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52208 от 21.09.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— указание № 4940-У от 24.10.2018 "О признании утратившими силу абзаца седьмого пункта 2.1 и пункта 2.9 Инструкции Банка России от 21 ноября 2017 года № 182-И "О допустимых сочетаниях банковских операций небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52715 от 19.11.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— "О внесении изменений в Положение о Комитете финансового надзора Банка России" № КФН/И1-2018 от 28.11.2018;

— приказ № ОД-3048 от 26.11.2018 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 25 октября 2018 года № ОД-2788";

— приказ № ОД-3049 от 26.11.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 октября 2018 года № ОД-2716";

— приказ № ОД-3050 от 26.11.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 25 октября 2018 года № ОД-2786";

— приказ № ОД-3051 от 26.11.2018 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года № ОД-285";

— приказ № ОД-3052 от 26.11.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 октября 2018 года № ОД-2716";

— приказ № ОД-3057 от 27.11.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 24 октября 2018 года № ОД-2772";

— приказ № ОД-3058 от 27.11.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 5 июля 2018 года № ОД-1690";

— приказ № ОД-3066 от 27.11.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17 августа 2018 года № ОД-2150";

— приказ № ОД-3075 от 28.11.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 октября 2018 года № ОД-2716";

— приказ № ОД-3076 от 28.11.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 ноября 2018 года № ОД-2901";

— приказ № ОД-3090 от 30.11.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 ноября 2018 года № ОД-2901";

— информационное письмо о продаже финансовых продуктов № ИН-01-59/69 от 28.11.2018.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1.11.2018 требованиям постановлений Правительства Российской Федерации; сообщения АСВ для вкладчиков КБ "Москва" /ПАО/ и "УМ-Банк" ООО; сообщение об исключении ООО Банк "СКИБ" и АКБ "РосЕвроБанк" /АО/ из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с их реорганизацией; объявления Банка России.