МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ, Анастасия Сапрыкина. Маленький объем и высокая волатильность российского инвестиционного рынка вынуждает банки искать новые инструменты, которые позволят им выиграть конкуренцию за клиентов. Какие возможности для роста здесь видит санируемая Банком России группа "Открытие", когда в России появятся благоприятные условия для новых публичных размещений, и какие способы фондирования будут предпочтительными для российских компаний в ближайшее время, рассказал в интервью агентству "Прайм" член правления, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Виктор Николаев.

- Есть мнение, что инвестиционный бизнес переживает не лучшие времена, вы согласны? Как бы вы оценили сегодняшнее состояние корпоративно-инвестиционного бизнеса в России?

— Здесь я склонен согласиться, но сперва нам необходимо определиться с терминами. Если мы говорим о развитии традиционного инвестиционного бизнеса, то объем российского рынка, безусловно, не очень велик. Но есть такое направление, как операции на глобальных рынках, позволяющие заниматься хеджированием, конверсионными и деривативными операциями — этот рынок довольно большой.

Мы видим интерес наших клиентов к этому рынку и хотим занять на нем солидную долю к 2020 году — 10%. Прежде всего за счет инструментов хеджирования и конверсии. В текущих условиях при большой волатильности именно эти инструменты являются наиболее востребованными, в том числе компаниями-экспортерами, а также теми клиентами, которые работают с валютной выручкой и инструментами с плавающей доходностью.

Работа с драгметаллами и связанными с ним инструментами – это еще одно направление для возможного роста. У банка исторически сильные позиции в этом направлении – мы стабильно занимаем 3-4 место на российском рынке по объему покупки драгметаллов у недропользователей и производителей. Мы рассчитываем еще больше упрочить это положение и к 2020 году приобретать 20-25% годовой добычи металла в России.

- Если говорить о рынке драгметаллов, то планируете ли вы наращивать свою долю?

— Мы традиционно входим в топ-3 операторов на рынке золота, и наша доля в покупке физического золота составляет примерно 17%. Соответственно, мы намерены как минимум удержать, а в идеале – усилить эти позиции.

Сейчас мы восстанавливаем наши позиции, расширяем клиентскую базу и развиваем бизнес в этом направлении, в том числе предлагая новые продукты в этом сегменте. Например, заем в золоте для производителей.

- Как это работает?

— Фактически банк осуществляет кредитование в том, что производитель золота производит. Это снимает с него риск изменения цены на золото.

- И насколько большой спрос на эти услуги?

— Спрос есть. Безусловно, есть и другие инструменты, минимизирующие ценовые риски.

- А кому вы продаете золото?

— В основном, Банку России.

- Сколько вы планируете закупить золота по итогам года? Какие планы на следующий год?

— Это важный вопрос. По итогам 2018 года банк планирует купить 45-46 тонн золота. План на следующий год – увеличить объем покупки примерно до 50 тонн.

- Какие темпы роста кредитования вы ожидаете по итогам этого года по рынку в целом и в банке?

— Если мы говорим о корпоративном кредитовании, то рынок растет вполне неплохо, хотя мы и видим некоторое замедление темпов роста и объемов кредитования в сегменте малого бизнеса. Также из-за повышения волатильности усиливается конкуренция за хороших клиентов со стабильным финансовым состоянием.

В следующем году по рынку в целом мы прогнозируем дальнейший рост кредитования в сегменте крупного и среднего бизнеса на уровне около 7% и замедление роста в сегменте малого бизнеса до 1,8%.

Что касается "Открытия", то мы достаточно активно наращиваем наш кредитный портфель и будем продолжать это делать. Согласно нашей стратегии, мы планируем занять на рынке корпоративного кредитования долю в размере 4% к 2020 году.

- Чем объясняется рост кредитования крупного бизнеса, ведь многие компании закончили свои инвестпрограммы?

— Безусловно, но я не говорю об инвестиционном кредитовании, хотя в ряде отраслей предпосылки для его развития есть. К примеру, структура государственных расходов у нас достаточно сильно сконцентрирована на социальной политике и инфраструктурных проектах. Госинвестиции в инфраструктуру и социальное строительство достаточно велики — в 2019 году госинвестиции могут составить более 1,5 триллиона рублей.

При этом рост кредитования связан еще и с тем, что изменяется объем денежной массы и растет НДС. Поэтому в настоящий момент мы видим у некоторых компаний растущую потребность в оборотном капитале и, соответственно, изменение структуры портфеля — увеличение оборотных кредитов и сокращение инвестиционных. Существует тенденция к большей оборачиваемости портфелей и увеличении потребности в оборотном финансировании, а также в других способах фондирования, которые позволяют сформировать оборотный капитал.

Кроме того, у нас также достаточно активно развивается факторинг, и мы видим большие возможности для роста лизинговых операций. Это один из важных трендов, который также хотелось бы отметить.

- Каким вы видите свое место на рынке корпоративного кредитования?

— Одна из задач в рамках нашей стратегии — стать лучшим банком второго выбора для корпоративных клиентов. Да, крупные государственные банки в данный момент занимают большую долю рынка, но одновременно возрастает потребность клиентов в диверсификации, во втором или третьем банке-партнере. Мы выбрали для себя именно эту нишу и планируем в ней развиваться. При этом занимать доминирующую долю в кошельке клиента – не наша задача.

- У вас есть приоритетные отрасли?

— В качестве приоритетных отраслей мы рассматриваем жилищное строительство, добычу полезных ископаемых (в том числе в нефтегазовом секторе), инфраструктурное строительство. Кроме того, у нас есть интерес к электроэнергетике, ЖКХ, транспорту и логистике, химическому и фармацевтическому производству.

- А есть ли какие-то целевые планы по сегментам?

— В 2019 году мы планируем нарастить кредитный портфель более чем в 1,5 раза — до уровня около 950 миллиардов рублей. К 2020 году наша цель – доля не менее 4% на рынке корпоративного кредитования. Параллельно мы развиваем направления факторинга и лизинга, где планируем занять 6-7% и 2,5-3% доли рынка соответственно.

Наша целевая аудитория – это сегмент клиентов с выручкой от 3 до 30 миллиардов рублей. Мы также работаем с крупнейшими корпорациями, чья годовая выручка составляет от 70 миллиардов рублей.

- С начала года наблюдается тренд на выпуски облигаций, которые крупные компании предпочитают банковскому фондированию. Вы тоже видите такую тенденцию?

— Да, в начале года мы действительно наблюдали большую заинтересованность в привлечении облигационных займов у крупнейших клиентов. Но в настоящий момент ситуация несколько изменилась. Рынок волатилен, и сейчас наоборот – крупнейшие клиенты привлекают банковское финансирование, чтобы сформировать подушку ликвидности. Поэтому в настоящее время активнее развивается не публичный рынок, а рынок двусторонних или синдицированных кредитов.

- Довольно давно не было громких IPO. Как вы считаете, в ближайшее время можно ожидать публичных размещений или пока перспектив нет?

— Перспективы публичных размещений, безусловно, есть всегда. Вопрос в конъюнктуре рынка. Сегодня на рынке довольно большая волатильность – в таких условиях нецелесообразно размещаться. Как я уже говорил, российский рынок инвестиционного бизнеса не очень велик и пока не является приоритетным для нас. Но мы готовы предоставлять клиентам эти услуги.

- Никто из ваших клиентов не планирует IPO?

— Отдельные компании внимательно наблюдают за рынком и ищут возможности для публичного размещения, но рыночная конъюнктура не позволяла это делать в течение всего 2018 года. В первой половине 2019 года эта тенденция вряд ли изменится, но, тем не менее, есть шансы, что вторая половина года будет более благоприятная для публичных размещений. В текущей ситуации у клиентов в основном существует потребность в размещении облигационных займов.

- Ожидаете ли вы снижения волатильности на рынках в следующем году?

— Мы полагаем, что волатильность сохранится и будет зависеть в том числе и от внешних факторов. Для глобальных рынков волатильность – это источник доходов, в то же время для корпоративного кредитования, для устойчивых клиентов ситуация стабильная и прогнозируемая.

- Какими будут финансовые результаты КИБа в этом году?

— Мы прогнозируем перевыполнение плана по прибыли в этом году как по КИБ, так и по банку в целом. Основная задача этого года была выйти в нулевой финансовый результат, при этом, как видите, по итогам 10 месяцев банк получил прибыль в размере 1,9 миллиарда рублей по РСБУ. Важнейший вклад в формирование этого результата внес КИБ.

По итогам года мы ожидаем, что кредитный портфель достигнет уровня примерно 500 миллиардов рублей, а количество крупных активных корпоративных клиентов вырастет до 5 тысяч.

- Недавно было несколько сообщений о крупных сделках, последняя была с "Норникелем" – готовятся ли другие сделки такого плана?

— Безусловно, готовятся. Мы планомерно развиваем сотрудничество с крупными компаниями в тех отраслях, о которых я уже говорил. И вопрос здесь не в размере сделок, а в том, что они становятся все более и более регулярными.

- Сколько еще сделок может состояться до конца года? На какую сумму?

— Я думаю, мы сохраним тот же темп в объемах выдач. По нашим оценкам, в четвертом квартале он превысит 100 миллиардов рублей.

- В настоящее время проходит процесс консолидации банка "Открытие". Сколько корпоративных клиентов из Бинбанка, "Траста" и "Рост банка" перешло к вам?

— Клиентская база четырех банков в крупном корпоративном сегменте пересекается, при этом в процессе консолидации к нам перейдет около 1200 крупных клиентов. Необходимо понимать, что в нашем бизнесе важно не количество клиентов, а доля активных клиентов, которые приобрели у банка продукты. В настоящий момент их доля в нашем общем клиентском портфеле немногим превышает 70%, и мы ставим задачу по ее увеличению.

- Вы не планируете расширять географию корпоративно-инвестиционного блока?

— У нас сейчас достаточно много масштабных задач на внутреннем рынке России, и пока мы не рассматриваем вопрос экспансии. Главная задача на текущий момент – восстановить позиции, которые мы некогда занимали. Нарастить объемы портфелей и операций в российских регионах, развивать обслуживание клиентов и кредитование через региональные офисы банка. Хотя мы, конечно, учитываем, что инвестиционный бизнес — это в том числе и работа на международных рынках.