МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила ООО "ИК "Ленинградское адажио" приобрести 100% голосующих акций негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Будущее", говорится в сообщении службы.

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ООО "ИК "Ленинградское Адажио"… о приобретении до 100% голосующих акций АО "НПФ "Будущее"… и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению ФАС, основным видом деятельности ИК "Ленинградское адажио" является предоставление факторинговых услуг.

НПФ "Будущее" входит в финансовую группу "Будущее", которая в начале сентября перешла под контроль кипрской компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I).