МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 87 /2041/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 659-П от 12.11.2018 "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды кредитными организациями" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52847 от 3.12.2018, вступает в силу с 1.01.2020/;

— указание № 4902-У от 12.09.2018 "О перечне документов, сохранность которых должны обеспечить страховщики, и требованиях к обеспечению сохранности таких документов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52763 от 23.11.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— указание № 4904-У от 12.09.2018 "О требованиях к порядку осуществления центральным депозитарием внутреннего контроля и внутреннего аудита, правилам внутреннего аудита центрального депозитария и плану работы службы внутреннего аудита центрального депозитария" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52333 от 4.10.2018, вступает в силу по истечении 180 дней после публикации/;

— указание № 4905-У от 12.09.2018 "О требованиях к деятельности центрального депозитария в части организации управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, а также к правилам управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52702 от 16.11.2018, вступает в силу по истечении 180 дней после публикации/;

— указание № 4954-У от 31.10.2018 "О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52816 от 28.11.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— указание № 4964-У от 12.11.2018 "О внесении изменений в Указание Банка России от 4 сентября 2013 года № 3054-У "О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской /финансовой/ отчетности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52825 от 28.11.2018, вступает в силу с 1.01.2019/;

— указание № 4965-У от 12.11.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52845 от 3.12.2018, вступает в силу со дня опубликования/;

— указание № 4966-У от 12.11.2018 "О применении отдельных нормативных актов Банка России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской /финансовой/ отчетности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52844 от 3.12.2018, вступает в силу с 1.01.2019/;

— приказ № ОД-3102 от 3.12.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 25 октября 2018 года № ОД-2786";

— приказ № ОД-3103 от 3.12.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 ноября 2018 года № ОД-2901";

— приказ № ОД-3110 от 4.12.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 19 октября 2018 года № ОД-2716";

— приказ № ОД-3116 от 5.12.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 25 октября 2018 года № ОД-2788";

— приказ № ОД-3117 от 5.12.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 ноября 2018 года № ОД-2954";

— приказ № ОД-3118 от 5.12.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2018 года № ОД-2587";

— приказ № ОД-3125 от 6.12.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк" АО КБ "Златкомбанк" /г. Москва/";

— приказ № ОД-3126 от 6.12.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк" АО КБ "Златкомбанк" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-3127 от 6.12.2018 "Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Экономикс-Банк" /общество с ограниченной ответственностью/ КБ "Экономикс-Банк" /ООО/ /г. Москва/";

— приказ № ОД-3128 от 6.12.2018 "Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Си Ди Би БАНК" АО "Си Ди Би БАНК" /г. Краснодар/";

— приказ № ОД-3132 от 6.12.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление взаимного страхования Потребительского кооператива "Некоммерческая организация медицинское потребительское общество взаимного страхования".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.09.2018; сообщение АСВ для вкладчиков КБ "Русский ипотечный банк" /ООО/; сообщение об исключении АО "ГЛОБЭКСБАНК" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией; объявления Банка России.