МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Уставный капитал банка "Российский капитал" будет уменьшен до 10 миллиардов рублей путем сокращения номинальной стоимости его обыкновенных именных акций, говорится в сообщении кредитной организации.

"Уменьшить уставный капитал банка до размера 10 миллиардов рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций банка", — сказано в сообщении.

Номинальная стоимость одной акции будет уменьшена примерно на 600,5 тысяч рублей и составит в результате 125 тысяч.

В банке РИА Новости пояснили, что уменьшение уставного капитала носит технический характер и выступает частью процесса финансового оздоровления, направлено на приведение уставного капитала в соответствие с величиной собственных средств (капитала), что является требованием законодательства.

"Российский капитал" в 2008 году стал одним из банков, которому потребовалась санация на фоне финансового кризиса. С 2009 года банк стал контролироваться Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Банк России в конце ноября сообщил, что санация банка завершится в 2025 году.

С конца прошлого года 100% акций банка переданы в госкорпорацию "Дом.рф". На базе "Российского капитала" планируется создать ипотечно-строительный банк.

По данным БИР Аналитик, банк на 1 октября занимал 36 место в банковской системе РФ с активами 283,6 млрд рублей, собственные средства составляли 8,5 млрд рублей, средства населения — 96,4 млрд рублей.