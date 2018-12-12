МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 88 /2042/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 645-П от 3.07.2018 "О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52830 от 29.11.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— указание № 4876-У от 30.07.2018 "О порядке разработки и утверждения Банком России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, внесения изменений в утвержденный план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, о составе отчета общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, и порядке его представления в Банк России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52779 от 26.11.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— указание № 4901-У от 12.09.2018 "О порядке приведения страховой организацией размера уставного капитала и величины собственных средств /капитала/ в соответствие с требованием пункта 6 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52761 от 22.11.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— указание № 4970-У от 15.11.2018 "О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении /об отказе во внесении/ сведений о юридическом лице /индивидуальном предпринимателе/ в единый реестр инвестиционных советников, перечне документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении /об отказе во внесении/ сведений о юридическом лице /индивидуальном предпринимателе/ в единый реестр инвестиционных советников, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице /индивидуальном предпринимателе/ в единый реестр инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице /индивидуальном предпринимателе/ в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52899 от 6.12.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— приказ № ОД-3137 от 7.12.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 ноября 2018 года № ОД-2954";

— приказ № ОД-3138 от 7.12.2018 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк "Московский Вексельный Банк" /Акционерное Общество/ АКБ "Московский Вексельный Банк" /АО/ /г. Москва/";

— приказ № ОД-3139 от 7.12.2018 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 12 октября 2018 года № ОД-2647";

— приказ № ОД-3140 от 7.12.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 30 августа 2018 года № ОД-2258".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.10.2018; перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.11.2018; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.11.2018; сообщение АСВ для вкладчиков Банк "Первомайский" /ПАО/; объявления Банка России.