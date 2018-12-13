МОСКВА, 13 дек ПРАЙМ. Несколько квалифицированных лиц из перечня Национального банка Украины (НБУ) проявили свою заинтересованность в выводе с рынка "ВТБ Украина", который был признан неплатежеспособным, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на сообщение Фонда гарантирования вкладов Украины (ФГВ).

Так, ФГВ завершил прием заявок на передачу активов и обязательств украинского ВТБ. По результатам конкурса победителю могут быть переданы активы и обязательства неплатежеспособного банка или продан весь банк.

В перечне НБУ, с которым ознакомилось издание, значатся Универсал-банк, Кредобанк, Мотор-банк, ТАСкомбанк, ПУМБ, Альфа-банк, Асвио-банк, КИБ. Ни один из них не ответил на запрос газеты. Собеседники, близкие к НБУ, уточняют, что реальные заявки подали ПУМБ, Альфа-банк, ТАСкомбанк. Эту информацию изданию подтвердили несколько источников, близких к банкам. ПУМБ принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову, ТАСкомбанк — бизнесмену Сергею Тигипко. Украинский Альфа-банк входит в "Альфа-групп", которая зарегистрирована за рубежом, но имеет одноименный российский банк.

По информации газеты, никто из инвесторов не рассматривает вариант покупки всего банка. О результатах конкурса будет объявлено в ближайшее время. При этом в ФГВ решили не проводить конкурс по выбору банков-агентов для выплат страхового возмещения вкладчикам ВТБ из-за юридических рисков. Последние связаны с наложением ареста на имущество и акции банка в рамках исполнения решения арбитража Гааги, отмечает издание.

По словам юриста по банковскому законодательству Украины Александра Ярецкого, при передаче активов и обязательств обычно выигрывает тот игрок, который хочет меньше всего дополнительных средств. Он пояснил, что активы и обязательства передаются бесплатно, но на случай нехватки активов для удовлетворения обязательств банк может запросить дополнительное финансирование. Побеждает обычно тот, у кого запросы меньше.

В пресс-службе ВТБ газете сообщили, что группа не распоряжается активами, пассивами и акциями банка. Действия временной администрации там не комментируют. По словам собеседников издания, на текущий момент из трех указанных претендентов на получение активов и обязательств ВТБ шансы имеет Ринат Ахметов и его ПУМБ.