МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. В пятницу выходит из печати "Вестник Банка России" № 89–90 /2043–2044/.

В "Вестнике…" опубликованы Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов.