МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. В пятницу выходит из печати "Вестник Банка России" № 89–90 /2043–2044/.
В "Вестнике…" опубликованы Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов.
Торги
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Франция ищет замену Карлосу Гону на посту главы Renault
Ликбез
Чудесный металл: как доллар вытеснил золото
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. В пятницу выходит из печати "Вестник Банка России" № 89–90 /2043–2044/.
В "Вестнике…" опубликованы Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов.
https://1prime.ru/finance/20181214/829543734.html
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