МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 91 /2045/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4957-У от 8.11.2018 "О признании утратившим силу Указания Банка России от 11 марта 2015 года № 3584-У "О порядке передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации заявлений застрахованных лиц о переходе /заявлений застрахованных лиц о досрочном переходе/ в Пенсионный фонд Российской Федерации и из негосударственного пенсионного фонда в негосударственный пенсионный фонд и уведомлений о замене" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52854 от 3.12.2018, вступает в силу с 1.01.2019/;

— указание № 4971-У от 16.11.2018 "О внесении изменений в Указание Банка России от 25 ноября 2009 года № 2346-У "О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52977 от 12.12.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-3158 от 10.12.2018 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года № ОД-3034";

— приказ № ОД-3160 от 11.12.2018 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года № ОД-2853";

— приказ № ОД-3161 от 11.12.2018 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года № ОД-3036";

— приказ № ОД-3162 от 11.12.2018 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года № ОД-2853";

— приказ № ОД-3163 от 11.12.2018 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года № ОД-3034";

— приказ № ОД-3164 от 11.12.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 14 ноября 2018 года № ОД-2956";

— приказ № ОД-3165 от 11.12.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2018 года № ОД-2587";

— приказ № ОД-3166 от 11.12.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2018 года № ОД-2589";

— приказ № ОД-3167 от 11.12.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 7 ноября 2018 года № ОД-2903";

— приказ № ОД-3168 от 11.12.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года № ОД-2853";

— приказ № ОД-3194 от 13.12.2018 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" /общество с ограниченной ответственностью/ ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" /г. Чита/";

— приказ № ОД-3205 от 14.12.2018 "Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "РУНЭТБАНК" АО "РУНЭТБАНК" /г. Москва/";

— информационное письмо об обеспечении бесперебойного осуществления перевода денежных средств в рамках платежных систем с использованием платежных карт № ИН-04-45/70 от 3.12.2018;

— информационное письмо № ИН-06-28/71 от 12.12.2018 об отмене информационного письма Банка России от 4 мая 2018 года № ИН-06-28/25;

— информационное письмо об отмене писем Банка России № ИН-06-28/72 от 12.12.2018;

— Федеральный стандарт актуарной деятельности "Актуарное оценивание деятельности негосударственных пенсионных фондов".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.11.2018; объявления Банка России; сообщение о приобретении прав /требований/ в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств двенадцатого имущественного взноса Республики Крым.