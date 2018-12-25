МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ, Илья Нестеров. Российский рынок акционерного капитала весь 2018 год, если смотреть со стороны, по большей части провел в спячке, — не было ни одного IPO, но было несколько вторичных размещений акций в начале года. Тем не менее, многие не состоявшиеся и отложенные из-за плохой конъюнктуры сделки рано или поздно будут реализованы – первые могут пройти уже в апреле, в том числе в первом полугодии рынок может увидеть крупное размещение более чем на миллиард долларов. О том, какие основные направления бизнеса готовят сделки на этом рынке, какие инструменты рассматривают компании, не дожидаясь окон для IPO, рассказал в интервью агентству "Прайм" исполнительный директор управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитал" Дмитрий Болясников.

- Участники рынка до конца года не ожидают новых сделок на первичном и вторичном рынках акционерного капитала, соответственно, можно уже подводить итоги года.

— Действительно, в этом году было гораздо меньше сделок, чем в прошлом, и до конца года уже вряд ли можно ожидать новых размещений. Если смотреть на статистику, то в этом году объем размещений составил 739 миллионов долларов. Меньший объем в последний раз был в 2003 году, когда было совершено сделок на 640 миллионов долларов.

- В связи с затишьем этого года можно ли говорить о сокращении pipeline (список сделок в работе – ред.)? Или, наоборот, он только расширяется?

— Pipeline постоянно растет: многие не состоявшиеся в этом году сделки рано или поздно будут реализованы. Просто немного меняется формат работы. Мы постоянно ведем диалог с инвесторами: организуем точечные встречи, конференции, road show. Эмитенты, в том числе, объясняют инвесторам, что за время, пока они готовятся и ждут окно для IPO, они достигают ранее заявленных прогнозов. Такой диалог располагает покупателей к более серьезному рассмотрению investment case, они понимают, что менеджменту компании можно доверять. Но даже при таком подходе спрос на бумаги все равно будет зависеть от более широкого круга условий, от конъюнктуры рынка в целом.

- Ряд компаний в этом году отложил уже объявленные сделки. Чем чревата для компании отмена уже объявленного размещения?

— Не так много компаний в этом году формально объявили о запуске размещений. Подавляющее большинство эмитентов в этом году обсуждали с банкирами перспективы размещения, собирали отзывы от инвесторов, чтобы решить, правильно ли выходить на рынок сейчас.

Если же компания уже сделала формальное объявление, но передумала размещаться в силу тех или иных причин, то перезапуск обычно откладывается минимум на 6-9 месяцев. И здесь все те же принципы: если IPO остается в стратегической повестке эмитента, он продолжает встречаться с инвесторами, рассказывать о реализации своих планов. Это позволяет рассчитывать на большую лояльность и благосклонность при следующей попытке размещения через какое-то время.

- По направлениям road show можно сказать, каких больше – США, Азия или Европа?

— Везде своя специфика. На классических рынках США, Континентальной Европы и Великобритании участие в размещениях акций — это привычный и регулярный бизнес для инвесторов, поэтому там больше проводится road show.

Встречи с инвесторами на Ближнем Востоке и в Азии также происходят постоянно, но здесь речь идет именно о выстраивании более глубокого диалога, доверия, стратегического фокуса в зависимости от сектора, страны и непосредственно компании. Таким образом, в этих регионах мы чаще всего ведем более точечное взаимодействие с потенциальными инвесторами.

- Как вы считаете, когда сделки на рынке капитала могут возобновиться?

— Трудно предугадать. Были годы, когда ситуация могла диаметрально меняться буквально в течение месяца — от того, что инвесторы не проявляли сильного интереса ко вторичному размещению blue chip компании, до того, что они кратно переподписывали IPO тех компаний, у которых рисков сравнительно больше и нет истории торгов.

При таких турбулентных рынках конъюнктура может меняться стремительно, а окна при таких условиях – история очень краткосрочная. Большинство размещений, особенно IPO, — долгие процессы, и основная задача — иметь проактивный подход и быть готовым к возможным окнам для размещения: если ты за год-полтора не начал готовиться к IPO, то возникшее краткосрочное окно скорее всего пропустишь.

- Обычно кто-то бывает первым, за кем начинают реализовывать сделки. Как вы считаете, кто будет первым – маленькая и амбициозная компания или маститый и крупный эмитент?

— Я думаю, не уходя в имена, это скорее будет крупное размещение более чем на миллиард долларов в первом полугодии следующего года при условии благоприятной конъюнктуры. Сделка же на несколько десятков миллионов долларов не является показателем для всего рынка и не отразит глубину спроса и готовность инвесторов к участию в размещениях.

- Появляются ли новые якорные инвесторы или это все те же известные имена?

— Мы проводим большую работу по любой сделке, и от параметров каждой зависит её целевая аудитория. Очевидно, что уникальных, до сих пор не инвестировавших в Россию покупателей найти сложно, но возможно. Как правило, это почти стратегические инвесторы, для которых участие в IPO не потоковая деятельность. Это могут быть и ближневосточные, и азиатские, и европейские инвесторы. Всегда велся и ведется диалог с суверенными фондами — как китайскими и другими азиатскими, так и ближневосточными. В любом случае это всегда глубинный анализ бизнеса, отдельные встречи с менеджментом, соотношение сделки со стратегией данного инвестора.

- Как вы считаете, есть ли перспективы размещения российских эмитентов на азиатских площадках?

— Требования бирж и регуляторов везде разные, и не всегда эмитентам легко подстроиться под условия, например, гонконгского регулятора. В России сейчас спроса на изучение такой перспективы мало.

Сейчас основная дискуссия ведется вокруг размещений в Москве, двойном размещении в Москве и Лондоне или только в Лондоне. Последний вариант, впрочем, менее обсуждаемый. Надо также признать, что разделение ликвидности между двумя рынками – это не то, чего ждут инвесторы, если мы не говорим о какой-то мультимиллиардной сделке. Они хотят видеть одну ликвидную площадку, где у них есть возможность торговать, и Московская биржа сейчас таковой является, особенно для эмитентов, инкорпорированных в России.

- Если смотреть на среднесрочную перспективу, есть ли будущее у небольших размещений на Московской бирже?

— Перспективы размещений, конечно, есть. Многое зависит не от размера, а от того, какая это компания, из какого сектора, как быстро она растет, способна ли платить дивиденды. Также важную роль играет распределение размещаемых акций: выкупил ли, допустим, якорный инвестор большую часть бумаг и сколько осталось в свободном обращении. При условии правильного сочетания этих факторов есть перспективы новых размещений и хороших торгов — после.

При этом я бы не делал различий между Московской биржей и другими торговыми площадками, потому что в значительной степени перечень инвесторов схож. Хотелось бы также отметить, что Московская биржа стала за последние годы гораздо удобнее, инфраструктура сильно развита и порой лучше, чем у мировых аналогов.

- По вашему мнению, как сильно продвинулась Россия за последнее время в формировании своего внутреннего инвестора?

— Последний год в этом смысле не показателен, но, если смотреть, например, на прошлый, действительно, доля российских инвесторов, прежде всего, институциональных, заметно выросла.

- Ваша команда как-то меняется, сокращается, меняет профиль работы или, наоборот, увеличивается?

— Наша команда за год не изменилась. Как я уже сказал, работа по pipeline продолжается. Сейчас также обсуждаются новые сделки, которые мы изначально хотели реализовать в 2019 году вне текущего pipeline.

Кроме того, в настоящее время ряд компаний, не дожидаясь окон для IPO, рассматривают другие инструменты: структурные продукты, частные размещения, M&A, которые с точки зрения позиционирования возможно помогут эмитентам гораздо интереснее выглядеть к моменту появления возможности для размещения.

С одной стороны, российские эмитенты на фоне недооцененности не готовы проводить IPO по любой цене, а с другой стороны — риски развивающихся рынков, в том числе геополитические, не располагают инвесторов к тому, чтобы предлагать высокую цену. Но опыт показывает, что любой позитивный сигнал на геополитическом, макроэкономическом уровне, на развивающихся рынках в целом может спровоцировать всплеск размещений большей части отложенного pipeline в одни и те же окна.

- Ваш прогноз на следующий год?

— Всё будет зависеть от того, наладится ли ситуация на рынке в целом, какой у инвесторов будет прогноз на развивающиеся рынки в начале следующего года и удастся ли реализовать крупные российские сделки в первом квартале.

Если такие IPO состоятся и после размещения они продемонстрируют хорошую динамику, я думаю, российские эмитенты проявят высокий интерес ко всем стандартным окнам для выхода на рынок. Судя по внушительному списку эмитентов в текущем pipeline, ближайшие сделки можно ожидать в первом полугодии, в частности, в апреле.

- Pipeline по секторам меняется или остается примерно в тех же границах?

— Финансы, девелопмент, интернет, горнодобывающая промышленность – это основные направления бизнеса, от которых можно ожидать новых сделок. Возможны также сделки в потребительском секторе.