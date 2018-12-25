МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Экс-глава оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин назначен заместителем председателя ВЭБа, сообщает во вторник госкорпорация.

Сорокин возглавлял оргкомитет "Россия-2018", занимался подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в России. С мая текущего года возглавляет оргкомитет "Россия-2020" по подготовке чемпионата Европы по футболу 2020 года, матчи которого пройдут в Санкт-Петербурге.

"Алексей Сорокин назначен заместителем председателя ВЭБ.РФ. В этой должности он будет курировать блок "Экономика и комплексное развитие городов. Город.РФ", — говорится в сообщении.

В этой должности Сорокин будет координировать деятельность подразделений группы ВЭБ и институтов развития по проектам модернизации городов. В программу должны войти не менее 50 городов.

"Уверен, Алексей легко вольется в команду ВЭБа, а богатый профессиональный и управленческий опыт, владение широким набором компетенций позволит ему успешно решать поставленные задачи", – приводятся в сообщении слова главы ВЭБа Игоря Шувалова.

"Работа в ВЭБ.РФ во многом перекликается с тем, что я делал во время организации ЧМ-2018. Мы уделяли большое внимание инфраструктурным проектам, поэтому про стройку за последние годы я узнал не меньше, чем про футбол. За счет проведения ЧМ-2018 нам удалось преобразить много наших городов, но работа в ВЭБе позволит сделать это в большем масштабе", – отметил в свою очередь Сорокин.