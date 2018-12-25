МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 96 /2050/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4960-У от 12.11.2018 "О внесении изменений в Указание Банка России от 30 сентября 2014 года № 3400-У "О порядке внесения сведений о субъектах страхового дела в единый государственный реестр субъектов страхового дела" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52834 от 30.11.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 4963-У от 12.11.2018 "О порядке и сроках переоформления, замены бланка и получения дубликата лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52901 от 6.12.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 4993-У от 29.11.2018 "О требованиях к сведениям и документам, представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, об их типовых формах и о порядке и способах представления в Банк России документов для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53001 от 13.12.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5029-У от 19.12.2018 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 февраля 2014 года № 149-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации /Банка России/" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-3242 от 19.12.2018 "О прекращении деятельности временной администрации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС";

— приказ № ОД-3257 от 20.12.2018 "О прекращении деятельности временной администрации общества c ограниченной ответственностью "Росмедстрах-К";

— приказ № ОД-3269 от 21.12.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк" ПАО "Донхлеббанк" /г. Ростов-на-Дону/";

— приказ № ОД-3270 от 21.12.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк" ПАО "Донхлеббанк" /г. Ростов-на-Дону/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-3271 от 21.12.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "РУССОБАНК" /акционерное общество/ АО АКБ "РУССОБАНК" /г. Москва/";

— приказ № ОД-3272 от 21.12.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк "РУССОБАНК" /акционерное общество/ АО АКБ "РУССОБАНК" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— информационное письмо о неприменении мер к кредитным организациям № ИН-015-55/77 от 19.12.2018;

— информационное письмо о действиях территориальных учреждений Банка России при реализации пункта 3.11 приложения № 1 к приказу Федерального казначейства от 20 марта 2012 года № 3н и пункта 3.9 приложения № 1 к приказу Федерального казначейства от 9 января 2014 года № 1н № ИН-04-30/78 от 19.12.2018.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: информация о банковской системе Российской Федерации на 1.12.2018; сообщения АСВ для вкладчиков АО "Си Ди Би БАНК" и КБ "Экономикс-Банк" /ООО/.