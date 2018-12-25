МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Расходы россиян по картам в розничном сегменте оценочно могут составить около 20 трлн рублей в 2018 году, при этом самым заметным прирост трат будет в ресторанах фастфуд и небольших продуктовых магазинах, об этом говорится в исследовании "Банковские тренды 2018", которое подготовил Сбербанк.

"Статистика Банка России показывает, что увеличение расходов по картам в розничном сегменте рынка за 9 месяцев 2018 года составило 34% в годовом выражении. Общий объем таких транзакций по итогам года, по нашим оценкам, приблизится к 20 триллионам рублей. Это следствие как роста доли безналичных платежей в России, так и восстановления потребительской активности", — говорится в сообщении Сбербанка.

"В целом самый заметный прирост в 2018 году наблюдался для тех направлений трат, которые обычно характеризуются небольшим средним чеком — рестораны фастфуд (прирост на 66% по сравнению с 10 месяцами 2017 года) и небольшие продуктовые магазины (прирост на 47%), что подкрепляет наш тезис о более глубоком проникновении безналичных платежей как о причине снижения среднего чека", — отмечают в крупнейшем российском банке.

В конце ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что растущая склонность россиян к потреблению является абсолютно нормальным процессом после произошедшего спада, но рисков для финансовой стабильности с точки зрения роста потребительского кредитования ЦБ не видит. По ее словам, доля покупок потребительских товаров в кредит пока не очень высокая.