МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет пресекать рекламу форекс-дилеров, у которых в четверг Банк России отозвал лицензии, сообщили в пресс-службе ведомства. Российский рынок форекс потерял "первый эшелон" игроков

"Реклама услуг, подлежащих лицензированию, при отсутствии лицензии не допускается. В случае выявления рекламы, распространяемой с нарушением закона о рекламе, антимонопольные органы принимают меры по пресечению такой рекламы", — сообщили в пресс-службе.

Банк России в четверг сообщил, что аннулировал лицензии у пяти форекс-дилеров, в том числе у таких крупных, как "Альпари Форекс", "Телетрейд Групп" и "Форекс Клуб". Также лицензии были аннулированы у компаний "Фикс Трейд" и "Трастфорекс".

Как рассказала журналистам директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Лариса Селютина, лицензии отозваны за неоднократные нарушения закона на рынке ценных бумаг, которые были выявлены департаментом в рамках дистанционного надзора.