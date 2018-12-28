МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Банковский сектор Украины за январь-ноябрь текущего года получил 20 миллиардов гривен прибыли (около 730 миллионов долларов по текущему курсу — ред.), что в 11 раз больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила первый заместитель председателя Национального банка Украины Катерина Рожкова.

Ранее сообщалось, что банковский сектор Украины получил 531,6 миллиона долларов прибыли по результатам работы первых десяти месяцев 2018 года.

"Двадцать миллиардов гривен. Именно такой результат работы банковской системы за 11 месяцев этого года. В прошлом году этот показатель был в 11 раз меньше. Мы уже говорили, что сектор в этом году получит прибыль, которая может стать рекордной за более чем десятилетие. И главное – настоящей", — написала Рожкова в Facebook.