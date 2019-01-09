МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 98 (2052).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4926-У от 8.10.2018 "О форме и порядке направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры в Банк России информации обо всех случаях и /или/ попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента и получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, а также о порядке реализации операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52988 от 12.12.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-3324 от 26.12.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Аллега";

— приказ № ОД-3354 от 27.12.2018 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Аксонбанк" ООО КБ "Аксонбанк" /г. Кострома/";

— приказ № ОД-3388 от 28.12.2018 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "Новый Промышленный Банк" АО "Новый Промышленный Банк" /г. Москва/";

— приказ № ОД-3390 от 28.12.2018 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" /АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО/ АКБ "ИНКАРОБАНК" /АО/ /г. Москва/";

— приказ № ОД-3400 от 28.12.2018 "О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность центрального депозитария, деятельность по проведению организованных торгов, клиринговую деятельность и деятельность центрального контрагента, репозитарную деятельность, а также деятельность саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих профессиональных участников рынка ценных бумаг, и об отмене отдельных распорядительных актов Банка России";

— приказ № ОД-3413 от 29.12.2018 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 декабря 2018 года № ОД-3272";

— информационное письмо о методах проверки достоверности полученных от потенциальных заемщиков сведений № ИН-06-59/79 от 28.12.2018;

— информационное письмо договорам потребительского кредита /займа/ № ИН-06-59/83 от 29.12.2018.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.12.2018; объявления Банка России; информация об исключении Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд Согласие-ОПС" из реестра негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц; отчет по результатам ежегодного мониторинга значений страховых тарифов, применяемых при обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, и их обоснованности, а также воздействие данного вида страхования на развитие субъектов предпринимательской деятельности в сфере транспорта за период с 2013 по 2017 год.