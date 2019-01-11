МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 1 /2053/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4944-У от 25.10.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52946 от 10.12.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 4974-У от 27.11.2018 "О форме бланка лицензии на осуществление страховой деятельности и о порядке направления лицензии на осуществление страховой деятельности субъекту страхового дела" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53154 от 25.12.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 4996-У от 29.11.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 марта 2017 года № 580-П "Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо, требований, направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного требования, которое управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53178 от 26.12.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5000-У от 4.12.2018 "О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов /их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях/, коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53241 от 29.12.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-14 от 9.01.2019 "Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений о Закрытом акционерном обществе "Национальные кредитные карточки" ЗАО "НКК" /г. Тольятти/";

— информационное письмо Федеральной антимонопольной службы и Банка России № ИА/108764/18 / ИН-01-52/82 от 29.12.2018 "О недопустимости недобросовестной конкуренции на рынке вкладов";

— письмо Минфина России, Казначейства России и Банка России № 03-04-09/93886 / 07-04-05/05-27969 / 01-45-7/10345 от 24.12.2018 "О неприменении совместного письма Минфина России, Казначейства России, Банка России".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1.12.2018 требованиям постановлений Правительства Российской Федерации; сообщение АСВ для вкладчиков ПАО "Донхлеббанк"; сообщение о приобретении прав /требований/ в части, превышающей 700000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств тринадцатого имущественного взноса Республики Крым.