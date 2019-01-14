МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины в ходе мероприятий по ликвидации "дочки" российского ВТБ выявил перерегистрацию права собственности на недвижимость на сумму 105 миллионов гривен (более 3,7 миллиона долларов), подал заявление в правоохранительные органы, говорится в сообщении на сайте фонда.

По данным фонда, 46 объектов недвижимости, находившихся на балансе банка с 2015 года на основании договоров ипотеки, 13 декабря 2018 года были перерегистрированы на физическое лицо, а затем через несколько дней внесены в уставный капитал компании, зарегистрированной 30 ноября 2018 года в городе Днепр (бывший Днепропетровск – ред.).

Перерегистрация была осуществлена якобы "на основании дополнительного решения Индустриального районного суда города Днепропетровска по гражданскому делу №202/9477/14-ц от 15.01.2016 года. При этом основное решение по этому делу, согласно сведениям Единого государственного реестра судебных решений, никакого отношения к "ВТБ Банку" и его имуществу не имеет, а само исковое заявление оставлено без рассмотрения определением суда от 15.01.2016 года", говорится в сообщении фонда.

Фонд гарантирования вкладов счел эти действия мошенническими, а указанное "дополнительное решение Индустриального районного суда города Днепропетровска" фиктивным, в связи с чем подал соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Национальный банк Украины в конце ноября прошлого года признал "дочку" российского ВТБ неплатежеспособной, а 18 декабря отозвал у нее лицензию.