МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) за 2018 год подскочила на 33% по сравнению с предыдущим годом — до 32,474 миллиарда долларов, говорится в отчете банка.

Чистая разводненная прибыль на одну акцию составила 9 долларов против 6,31 доллара годом ранее. Выручка американского инвестиционного гиганта в отчетный период выросла на 8% — до 109,029 миллиарда долларов.

В четвертом квартале банк получил чистую прибыль в размере 7,066 миллиарда долларов, что почти в 1,7 раза больше показателя за аналогичный период 2017 года. Разводненная прибыль на акцию составила 1,98 доллара против 1,07 доллара в отчетном периоде годом ранее. Аналитики полагали, что показатель составит 2,2 доллара. Квартальная выручка выросла на 7%, до 26,109 миллиарда долларов.

"Даже без влияния налоговой реформы (в 2018 году — ред.) выручка и чистая прибыль компании стали рекордными. Каждая сфера нашей деятельности увеличила выручку и прибыль в годовом выражении, продолжая при этом делать значительные инвестиции", — приводятся в релизе слова главы банка Джейми Даймона (Jamie Dimon).

Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году и является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк ведет деятельность более чем в 60 странах.