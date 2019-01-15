МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США — Wells Fargo & Co — за 2018 год увеличилась на 0,9% по сравнению с предыдущим годом — до 22,39 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности банка.

Разводненная чистая прибыль группы на одну акцию составила 4,28 доллара против 4,1 доллара годом ранее. Выручка банка по итогам года уменьшилась на 2,26% — до 86,4 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала прибыль банка снизилась на 1%, до 6,064 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,21 доллара против 1,16 доллара за отчетный период годом ранее, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 1,19 доллара. Выручка банка по итогам квартала снизилась на 4% — до 20,98 миллиарда долларов.

По мнению финансового директора компании Джона Шрусберри (John Shrewsberry), слова которого приводятся в релизе, банк нарастил прибыль в четвертом квартале по сравнению с третьим, в том числе за счет объемов кредитования и открытия депозитов. В 2019 году банк планирует продолжить сокращать расходы.

Wells Fargo входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами — Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase. Wells Fargo предоставляет диверсифицированные финансовые и страховые услуги. В составе группы — около 6 тысяч отделений розничного банкинга, число сотрудников превышает 265 тысяч. Штаб-квартира банковской группы находится в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США).