МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackrock по итогам 2018 года снизилась на 13% к предыдущему году, достигнув 4,305 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров инвесткомпании, составила 26,58 доллара против 30,12 доллара в 2017 году. Выручка увеличилась на 4,4% — до 14,198 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Blackrock упала почти в 2,5 раза в годовом выражении, до 927 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 5,78 доллара против 14,01 доллара год назад. Выручка снизилась на 8,8%, до 3,434 миллиарда долларов.

Компания отмечает, что результаты за 2017 год были пересмотрены в связи с принятием нового стандарта учета прибыли. При этом результаты по чистой прибыли за четвертый квартал 2017 года учитывают выгоду от принятой тогда налоговой реформы в США в 1,2 миллиарда долларов.

"Масштаб и стратегическое позиционирование Blackrock позволили нам достичь органического роста, роста выручки… в 2018 году", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров и генерального директора компании Лоренса Финка (Laurence D. Fink)

Blackrock — крупнейшая американская инвестиционная компания. Основана в 1988 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. По состоянию на 31 декабря 2018 года компания управляла активами на 5,98 триллиона долларов.