МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского финансово-промышленного гиганта United Technologies Corp. (UTC), приходящаяся на акционеров, увеличилась по итогам 2018 года на 15,8% по сравнению с 2017 годом — до 5,269 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации.

Чистая разводненная прибыль на акцию составила 6,5 доллара против 5,7 доллара годом ранее. Выручка за отчетный период выросла на 11,1% — до 66,501 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала прибыль компании поднялась в 1,7 раза, до 686 миллионов долларов, чистая разводненная прибыль на акцию составила 0,83 доллара против 0,5 доллара за аналогичный квартал годом ранее. Выручка за тот же период увеличилась на 15,1%, до 18,044 миллиарда долларов.

"Мы… достигли сильных результатов за четвертый квартал и за весь 2018 год, включая наибольший органический рост продаж за год за более чем десять лет", — приводятся в релизе слова председателя и главного исполнительного директора UTC Грегори Хейза (Gregory Hayes).

Компания ожидает по итогам 2019 года получить скорректированную прибыль на акцию в размере 7,7-8 доллара за акцию, выручка ожидается на уровне 75,5-77 миллиардов долларов. Органический рост продаж, как ожидает компания, в текущем году составит 3-5%.

UTC была основана в 1934 году. Штаб-квартира расположена в городе Хартфорде, штат Коннектикут. UTC занимается исследованиями, разработкой и производством высокотехнологичных продуктов в различных областях, в том числе авиационных двигателей, вертолетов, топливных элементов, лифтов и эскалаторов, строительных систем. Штат компании оценивается приблизительно в 240 тысяч человек.