ДАВОС (Швейцария), 24 янв — ПРАЙМ. Позиция правительства РФ в отношении участия российских бизнесменов в форуме в Давосе, а также прямой контакт с организаторами форума позволили снять запрет на их участие; введенные ограничения носят косметический характер, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"На самом деле, первоначально сигналы пошли даже не от руководства Давоса, они пошли от так называемых комплайнс-офицеров здесь. Они как бы взяли на себя эту функцию, ссылаясь на то, что есть некие какие-то американские санкции. Я, допустим, сразу вышел на руководство Давоса и у нас начался диалог на эту тему", — сказал Костин в кулуарах форума в Давосе.

Также он добавил, что большую роль сыграла позиция российского правительства и премьер-министра Дмитрия Медведева, которая заключалась в том, что российская делегация вообще может отказаться от участия на форуме.

"Поэтому, в целом, Давосский форум какие-то попытался ограничения (ввести – ред.), но, на самом деле, они носят косметический характер, я даже не могу сказать, что они каким-то образом мешают работе. Единственное, мне дали другой значок, как официальному вроде бы лицу, на нем нет этой точечки, которая позволяет в спецбуфете есть", — отметил он.

Костин признал, что никаких ограничений по контактам с людьми, с партнерами, с посещением каких-либо мероприятий или сессий не существует.

В начале ноября в СМИ появилась информация о том, что организаторы ВЭФ-2019 отказали в участии в форуме Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и Андрею Костину, которые весной прошлого года были внесены в санкционный список США. В середине ноября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия может отказаться от участия во Всемирном экономическом форуме, если его организаторы не пересмотрят решение не приглашать на него некоторых российских бизнесменов. Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, что в ноябре он пообщался с организаторами форума и убедил их не находиться под влиянием "санкционных историй и других историй".

Запрет был снят, но для российских бизнесменов все же был выдвинут ряд ограничений: организаторы заявили, что примут меры, чтобы присутствие на форуме попавших под санкции россиян "полностью соответствовало текущим правовым условиям". В чем именно состоят эти ограничения, неясно до сих пор, однако официальный представитель ВЭФа Эдриан Монк заявил РИА Новости, что предприниматели не приехали бы, если бы не были уверены в том, что смогут участвовать в форуме на адекватном уровне.