МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 4 /2056/.
В "Вестнике…" опубликован Список кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, по состоянию на 1.01.2019.
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 4 /2056/.
В "Вестнике…" опубликован Список кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, по состоянию на 1.01.2019.
https://1prime.ru/finance/20190124/829647451.html
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