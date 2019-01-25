МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Банки РФ в ноябре 2018 года вывезли из страны почти на 40% меньше иностранной валюты, чем в октябре, говорится в аналитических материалах "Вестника Банка России".

"Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в ноябре 2018 года по сравнению с октябрем снизился на 38% и составил 1,4 миллиарда долларов", — говорится в материалах ЦБ.

При этом ввоз валюты также сократился — на 11% по сравнению с октябрем, до 3,5 миллиарда долларов. Ввоз долларов сократился на 22%, а евро — вырос на 3%.

Минфин, Минэкономразвития РФ и ЦБ подготовили меры дедолларизации экономики РФ стимулирующего характера, говорил ранее глава МЭР Максим Орешкин. Он уточнял, что переход на расчеты в других валютах должен быть экономически выгодным, а для этого необходимо развитие финрынков и создание систем передачи информации между банками.