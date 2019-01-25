МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 5 /2057/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4936-У от 17.10.2018 "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 75 Федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53370 от 16.01.2019, вступает в силу по истечении 90 дней после дня опубликования/;

— указание № 4937-У от 17.10.2018 "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 75 Федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53369 от 16.01.2019, вступает в силу по истечении 60 дней после дня опубликования/;

— указание № 4952-У от 29.10.2018 "О методике оценки экономического положения центрального контрагента" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53408 от 17.01.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5006-У от 5.12.2018 "О порядке и сроках принятия Банком России решения о прекращении статуса центрального контрагента" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53219 от 28.12.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5017-У от 18.12.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 октября 2017 года № 605-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по размещению денежных средств по кредитным договорам, операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, операций по обязательствам по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53375 от 16.01.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5018-У от 18.12.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 октября 2017 года № 606-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций с ценными бумагами" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53374 от 16.01.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5019-У от 18.12.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53372 от 16.01.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5032-У от 20.12.2018 "О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года № 4300-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53343 от 14.01.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-108 от 21.01.2019 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 декабря 2018 года № ОД-3272";

— приказ № ОД-109 от 22.01.2019 "О возложении на общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк" ПАО "МИнБанк" /г. Москва/";

— приказ № ОД-141 от 24.01.2019 "Об осуществлении в Банке России контроля и надзора за соблюдением требований страхового законодательства Российской Федерации субъектами страхового дела и об отмене приказа Банка России от 19.10.2017 № ОД-3025, приказа Банка России от 11.05.2018 № ОД-1182".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 4 квартале 2018 г; обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в ноябре 2018 г; объявления Банка России.