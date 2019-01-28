МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в феврале на уровне 6,237% годовых после 5,982% в январе, следует из материалов регулятора.

Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней в феврале составит 8,066%. Базовый уровень доходности по рублевым вкладам от 91 до 180 дней — 8,116%, от 181 дня до года — 8,072%, по вкладам сроком больше года — 8,351%.

По вкладам физлиц в долларах базовый уровень доходности определен следующим образом: по депозитам до востребования — 1,315%, на срок до 90 дней — 3,009%, от 91 до 180 дней — 3,333%, от 181 дня до года — 3,961%, на срок свыше года — 4,266%.

В свою очередь, базовая ставка по вкладам в евро до востребования в феврале составит 0,052%, на срок до 90 дней — 0,778%, от 91 до 180 дней — 0,876%, от 181 дня до года — 0,995%, на срок больше года — 1,172%.

Банки РФ с 1 июля 2015 года обязаны платить дифференцированные взносы в Фонд обязательного страхования вкладов в зависимости от процентной ставки по вкладам граждан, а с 1 января 2016 года — в зависимости от финансовой устойчивости. Банки, завышающие ставки, должны уплачивать взносы по дополнительной ставке в размере 20% базовой, или по повышенной дополнительной ставке в размере 150% базовой.

В свою очередь, ЦБ ежемесячно определяет базовый уровень доходности вкладов по валюте и рублям как среднюю из максимальных ставок по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов. При превышении этого уровня не более чем на 2 процентных пункта банк будет платить только базовую ставку.