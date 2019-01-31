МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackstone Group по итогам 2018 года составила 3,263 миллиарда долларов, что на 3% меньше показателя за 2017 год, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,27 доллара против 2,21 доллара годом ранее. Выручка группы за год составила 6,833 миллиарда долларов, что на 4% ниже показателя предыдущего года.

Квартальный убыток компании составил 78,718 миллиона долларов против прибыли годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 0,02 доллара против прибыли в 0,45 доллара в четвертом квартале 2017 года. Эксперты ожидали прибыль на уровне 0,01 доллара за акцию. Выручка по итогам отчетного периода составила 504,978 миллиона долларов, что в 3,8 раза меньше показателя аналогичного периода годом ранее.

"Приток капитала в размере более чем 100 миллиардов долларов в прошлом году в сочетании с сильными финансовыми результатами привел к тому, что суммарная стоимость активов под управлением достигла рекордных 472 миллиардов долларов", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров и главы инвесткомпании Стивена Шварцмана (Stephen Schwarzman).

Инвесткомпания Blackstone Group была основана в 1985 году в США. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. В числе основных сфер деятельности — консалтинг, прямые инвестиции и недвижимость.