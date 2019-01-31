МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 6 /2058/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5043-У от 26.12.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53505 от 23.01.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5046-У от 27.12.2018 "О Перечне должностей служащих Банка России, при приеме на которые граждане и при замещении которых служащие Банка России обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги /супруга/ и несовершеннолетних детей" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53417 от 18.01.2019, вступает в силу со дня опубликования/;

— приказ № ОД-139 от 24.01.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" /общество с ограниченной ответственностью/ ООО КБ "СОЮЗНЫЙ" /г. Москва/";

— приказ № ОД-150 от 24.01.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 27 апреля 2018 года № ОД-1107";

— приказ № ОД-155 от 25.01.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" /общество с ограниченной ответственностью/ ООО КБ "Еврокапитал-Альянс" /Ярославская область, г. Переславль-Залесский/";

— приказ № ОД-156 от 25.01.2019 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" /общество с ограниченной ответственностью/ ООО КБ "Еврокапитал-Альянс" /Ярославская область, г. Переславль-Залесский/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-174 от 28.01.2019 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года № ОД-3036";

— приказ № ОД-176 от 28.01.2019 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года № ОД-2853";

— приказ № ОД-177 от 28.01.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 ноября 2018 года № ОД-2901";

— приказ № ОД-181 от 28.01.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 27 апреля 2018 года № ОД-1107";

— приказ № ОД-182 от 28.01.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества "Чувашская медицинская страховая компания";

— приказ № ОД-183 от 28.01.2019 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества "Страховая группа "УралСиб";

— приказ № ОД-189 от 29.01.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва" АО КБ "Флора-Москва" /г. Москва/";

— приказ № ОД-190 от 29.01.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" АО КБ "БТФ" /г. Москва/";

— приказ № ОД-203 от 29.01.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 октября 2018 года № ОД-2716";

— информационное письмо № ИН-014-12/2 от 23.01.2019 "По вопросу применения понятия "транспортные организации" в сфере железнодорожного транспорта в целях Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";

— информационное письмо № ИН-06-59/4 от 23.01.2019 "О предоставлении информации получателям страховых услуг при оказании страховыми посредниками услуг по заключению договора инвестиционного страхования жизни";

— информационное письмо № ИН-01-59/5 от 28.01.2019 "О рекомендациях по обслуживанию людей с инвалидностью и иных маломобильных групп населения в случае закрытия подразделений или демонтажа банкоматов".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1.01.2019; объявления Банка России.